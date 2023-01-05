Ердоган запропонував Зеленському посередництво в переговорах з Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в ході телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запропонував посередництво Туреччини в мирних переговорах між Україною та Росією. Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У ході розмови було обговорено гуманітарну допомогу та енергетичну підтримку Туреччини Україні, розвиток зернового коридору. Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між Росією та Україною. Заявивши, що їхня робота з обміну полоненими триває, Президент Ердоган заявив, що вони також можуть зробити дипломатичний внесок для прискорення процесу на Запорізькій АЕС", - пише видання.

Hürriyet також зазначає, що раніше 5 січня Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході цієї розмови сторони обговорили створення дорожної карти щодо побудови хабу для російського газу в Туреччині. Також вони обговорили війну в Україні та регіональні питання, включно з питаннями щодо Сирії.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що для завершення війни особливе значення має повернення Україні захоплених РФ територій. Туреччина проводить переговори як з російською стороною, так і з українською, прагнучи досягти результату та організувати переговори між Зеленським та Путіним.

В той же час Ердоган підтримав пропозицію Путіна щодо нового газового хабу в Туреччині для транспортування палива до Європи. Більше того, Туреччина частково почала платити за російський газ в рублях, та планує збільшити долю розрахунків у цій валюті.