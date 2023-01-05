Эрдоган предложил Зеленскому посредничеству в переговорах с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским предложил посредничество Турции в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

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"В ходе разговора была обсуждена гуманитарная помощь и энергетическая поддержка Турции Украине, развитие зернового коридора. Во время встречи Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении крепкого мира между Россией и Украиной. Заявив, что их работа по обмену пленниками продолжается, Президент Эрдоган заявил, что они также могут внести дипломатический вклад для ускорения процесса на Запорожской АЭС", - пишет издание.

Hürriyet также отмечает, что 5 января Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе этого разговора стороны обсудили создание дорожной карты по поводу постройки хаба для российского газа в Турции. Также они обсудили войну в Украине и региональные вопросы, включая вопросы Сирии.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что для завершения войны особое значение имеет возвращение Украине захваченных РФ территорий. Турция проводит переговоры как с российской, так и с украинской стороной, стремясь достичь результата и организовать переговоры между Зеленским и Путиным.

В то же время Эрдоган поддержал предложение Путина по поводунового газового хаба в Турции для транспортировки топлива в Европу. Более того, Турция частично начала платить за российский газ в рублях и планирует увеличить долю расчетов в этой валюте.