Кабмин упростил получение водительских удостоверений иностранцам в ВСУ: что для этого нужно

Кабинет министров разрешил иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, получать украинское водительское удостоверение по предъявлению военного билета, паспорта или документа, удостоверяющего личность без гражданства, и справки о пребывании на военной службе.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №228 от 14 марта. Оно будет действовать в течение военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.

Кроме получения впервые водительского удостоверения по соответствующей процедуре, по указанным документам можно будет проходить подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителя.

Также разрешено обменивать таким образом иностранное водительское удостоверение на украинское или получить последнее вместо иностранного, которое было утеряно в связи с кражей, стихийным бедствием или другими непредсказуемыми обстоятельствами.

В последнем случае для этого нужно будет предоставить и документ, выданный компетентным органом иностранного государства или его диппредставительством в Украине, подтверждающий факт выдачи такого водительского удостоверения и отсутствие сведений о лишении права на управление транспортом или временного ограничения в этом праве.

Однако в случаях обмена все равно украинское удостоверение не дадут просто так - придется сдать теоретический и практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД, если иное не предусмотрено соответствующими международными договорами Украины (на сегодняшний день соответствующие договоры есть с Италией, Испанией, Турцией и ОАЭ).

При получении иностранцем удостоверения в Украине впервые, то есть после обучения в автошколе, кроме упомянутых трех документов, нужно будет еще предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

Адресом места жительства иностранца и адресом для официальной переписки по эксплуатации транспорта будет считаться адрес воинской части, указанный в справке о пребывании иностранца на военной службе.

При этом услуга по обмену или получению водительского удостоверения впервые предоставляется иностранцам даже при отсутствии в документах адреса места жительства или идентификационного кода.

Как пояснили необходимость принятого решения в Министерстве внутренних дел, в украинской армии служат "тысячи" иностранцев, и многие из них находятся в должностях водителей военной техники, а на законных основаниях получить право на управление транспортом не могли.