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Просроченные украинские водительские удостоверения в Польше будут действительны в течение 2023 года
В Польше внесли изменения в законодательство, а именно в закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", облегчившие условия для украинских водителей. Речь идет о том, что водительское удостоверение, выданное в Украине, будет считаться действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 года, даже если срок действия такого удостоверения закончился.
Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба украинского правительства.
Благодаря внесенным изменениям в польское законодательство граждане Украины, въехавшие на территорию Польши автомобилем на украинских государственных регистрационных номерных знаках и имеющие свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные в Украине, могут свободно передвигаться Польшей до 31 декабря 2023 без выезда в Украину.
"Указанное положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Республики Польша, в том числе и находившихся на территории Польши до 24 февраля 2022 года", - уточнили в Кабмине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП "Документ" заменить старое водительское удостоверение на новое. После приема документов они проходят проверку в Украине. Украинец в Варшаве оперативно получит свое обновленное удостоверение, если нет никаких запретов.
Кроме того, водительское удостоверение и техпаспорт в "Дії" недавно начало отображаться в польском mObywatel. В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство.