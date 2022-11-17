Украинское водительское удостоверение уже можно обменять в Гданьске

Выданное в Украине водительское удостоверение отныне можно обменять в польском городе Гданьск. За первые два дня, как там предоставляют эту услугу, ею успели воспользоваться 17 украинцев. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Обменять удостоверения украинцы могут в центре ГП "Документ", расположенном в Гданьске по адресу Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland — Galeria Chełm") и работает по следующему графику: вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30, вс, пн - выходные.

Услугу обмена удостоверения предоставляют:

в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);

когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые, поскольку их срок действия — 2 года);

в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Записаться на прием можно онлайн. Также услугу можно получить в порядке "живой" очереди, получив талон непосредственно в помещении ГП "Документ".

Обменять удостоверение может только лично, исключительно при наличии физического наличия следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;

удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Алгоритм предоставления услуги такой:

1. Администратор ГП "Документ" получает от граждан заявку, заполняет определенную форму и передает ее в сервисный центр МВД.

2. Администратор рассматривает заявку и подтверждает или нет.

В случае успешной обработки заявки работник ГП "Документ" печатает водительское удостоверение на бланке. Готовое удостоверение можно забрать в день обращения.

Напомним, с конца августа в Варшаве по адресу 02-222, Иерусалимская аллея, 179, ТРЦ "Blue City" также работает центр ГП "Документ", где можно обменять украинское водительское удостоверение.

Кроме того, мобильные пункты для выдачи документов гражданам Украины через некоторое время заработают в Чехии, Германии и Турции.