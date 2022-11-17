Українське посвідчення водія вже можна обміняти в Гданську

Видане в Україні посвідчення водія відтепер можна обміняти у польському міст Гданськ. За перші два дні, як там надають цю послугу, нею встигли скористатись 17 українців. Про це 17 листопада повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Обміняти посвідчення українці можуть у центрі ДП "Документ", що у Гданську розташований за адресою Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland — Galeria Chełm") та працює за таким графіком: вт-пт: 10:00−17:00, сб: 10:00−15:30, нд, пн — вихідні.

Послугу обміну посвідчення надають:

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Записатись на прийом можливо онлайн. Також послугу можна отримати в порядку "живої" черги, одержавши талон безпосередньо у приміщенні ДП "Документ".

Обміняти посвідчення може лише особисто, винятково за наявності фізичної наявності таких документів:

паспорт громадянина України;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Алгоритм надання послуги такий:

1. Адміністратор ДП "Документ" отримує від громадян заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд у сервісний центр МВС.

2. Адміністратор розглядає заявку і підтверджує або ні.

У разі успішного опрацювання заявки працівник ДП "Документ" друкує посвідчення водія на бланку. Готову посвідку можна забрати у день звернення.

Нагадаємо, від кінця серпня у Варшаві за адресою 02-222, Єрусалимська алея, 179, ТРЦ "Blue City" також працює центр ДП "Документ", де можна обміняти українське посвідчення водія.

Крім того, мобільні пункти для видачі документів громадянам України через деякий час запрацюють у Чехії, Німеччині та Туреччині.