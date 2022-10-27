Мобільні пункти для видачі документів українцям запустять ще в трьох країнах

Мобільні пункти для видачі документів громадянам України через деякий час запрацюють у Чехії, Німеччині та Туреччині. Про це повідомила очільниця Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

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Україна працює над тим, щоб запустити в цих країнах роботу державного підприємства "Документ". Відділення ДП вже працюють у трьох містах Польщі: Гданську, Кракові та Варшаві.

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою ДП "Документ". Відомо, що лише у Кракові працюють вісім таких мобільних пунктів. При такій кількості близько 300-350 людей можуть отримати послуги ДП "Документ" за день.

Наразі у мобільних комплексах громадяни України можуть оформити:

ID-картку;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

скористатися послугою із оформлення обох документів одночасно.

Зареєструватися на отримання послуг можна online або в порядку живої черги.

Крім того, в Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП "Документ" замінити старе посвідчення водія на нове. Після прийому документів, вони проходять перевірку в Україні. Українець у Варшаві оперативно отримає своє оновлене посвідчення, якщо немає ніяких заборон.

Крім того, водійське поспідчення та техпаспорт у "Дії" нещодавно почало відображатися в польському mObywatel. Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.