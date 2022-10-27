Мобильные пункты для выдачи документов украинцам запустят еще в трех странах

Мобильные пункты для выдачи документов гражданам Украины через некоторое время заработают в Чехии, Германии и Турции. Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в эфире телемарафона.

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Украина работает над тем, чтобы запустить в этих странах работу государственного предприятия "Документ". Отделения ГП уже работают в трех городах Польши: Гданьске, Кракове и Варшаве.

Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов производится в специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой ГП "Документ". Известно, что только в Кракове работает восемь таких мобильных пунктов. При таком количестве около 300-350 человек могут получить услуги ГП "Документ" в день.

В мобильных комплексах граждане Украины могут оформить:

ID-карту;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

воспользоваться услугой по оформлению обоих документов одновременно.

Зарегистрироваться на получение услуг можно online или в порядке живой очереди.

Кроме того, в Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП "Документ" заменить старое водительское удостоверение на новое. После приема документов они проходят проверку в Украине. Украинец в Варшаве оперативно получит свое обновленное удостоверение, если нет никаких запретов.

Кроме того, водительское удостоверение и техпаспорт в "Дії" недавно начало отображаться в польском mObywatel. В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство.