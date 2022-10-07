"Новая почта" открыла первое отделение в Польше

Украинский оператор доставки "Новая почта" открыл свое первое отделение в Польше, расположенное в столице страны в Варшаве. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

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Отделение работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00. Расположено по адресу: Męcińska, 18. Работниками отделения являются украинцы со знанием польского языка.

В "Новой почте" также сообщают, что уже в октябре откроют отделения в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани, после чего продолжат постепенно расширять свою сеть в Польше. "Сначала Польша, а дальше больше", - намекнули также в компании.

Отметим, что открытие в этом году отделений в Польше "Новая почта" анонсировала в июле. С 14 сентября "Новая почта" снизила тарифы на доставку посылок с личными вещами из Украины в Польшу: можно отправлять посылку в почтомат в Польше или же заказать курьерскую доставку, причем за последний вариант доплачивать не нужно.

Напомним также, что "Новая почта" каждое воскресенье в течение октября будет предоставлять клиентам скидку в размере 30% на доставку посылок.