"Нова пошта" відкрила перше відділення у Польщі

Український оператор доставки "Нова пошта" відкрив своє перше відділення у Польщі, розташоване в столиці країни Варшаві. Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

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Відділення працює щодня з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а по суботах та неділях з 9:00 до 18:00. Розташоване воно за адресою: Męcińska, 18. Працівниками відділення є українці зі знанням польської мови.

В "Новій пошті" також повідомляють, що вже у жовтні відкриють відділення в Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані, після чого продовжать поступово розширювати свою мережу в Польщі. "Спочатку Польща, а далі більше", - натякнули також в компанії.

Зазначимо, що відкриття цього року відділень у Польщі "Нова пошта" анонсувала у липні. З 14 вересня "Нова пошта" знизила тарифи на доставку посилок з особистими речами з України в Польщу: можна відправляти посилку до поштомату в Польщі або ж замовити кур'єрську доставку, причому за останній варіант доплачувати не потрібно.

Нагадаємо також, що "Нова пошта" кожної неділі протягом жовтня надаватиме клієнтам знижку в розмірі 30% на доставку посилок.