"Нова пошта" відновила доставку посилок в Ізюм Харківської області, а 17 вересня компанія має намір привезти та видавати в місті свою гуманітарну допомогу, йдеться у її повідомленні.

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"Зараз працює мобільне відділення та адресна доставка на прийом та отримання посилок до 30 кг. До кінця тижня встановимо мобільне відділення на базі контейнера, яке буде працювати на сонячних батареях", - сказано в ньому.

Для забезпечення стабільної роботи мобільного відділення "Нова пошта" встановила у місті модуль Starlink та генератор. Біля нього мешканці приєднуються до інтернету та підзаряджають свої гаджети.

Мешканцям міста та навколишніх сел доступні послуги відправки та отримання посилок і документів. Сплатити послуги з доставки на місці можна через мобільний додаток "Нової пошти", карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

Готівку мобільне відділення наразі не приймає. Розташоване ж воно на вулиці Київській і працюватиме щодня з 12 до 15 години.

Нагадаємо, що напередодні "Нова пошта" відновила роботу в іншому звільненому від російської окупації місті Харківської області - Балаклії.

Зазначимо, що це буде не перший досвід компанії зі встановлення тимчасового відділення у контейнері: вона розпочала цю практику ще в травні з села Стоянка під Києвом, яке постраждало від російської окупації.