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"Нова пошта" відновила роботу у Балаклії
Компанія починає відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.
Відучора, 12 вересня, у Балаклії запрацювало мобільне відділення "Нової пошти" на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно працюватиме щодня з 11 до 16 години.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Сплатити послуги з доставки на місці можна виключно через мобільний додаток "Нової пошти" або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тепер мешканці Балаклії зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони зможуть замовляти найнеобхідніше в інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах", - зазначають в компанії.
До кінця цього тижня компанія планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах Харківської області.
Нагадаємо, що на Харківщині звільнено вже більш ніж 40 населених пунктів.