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Бізнес
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"Нова пошта" відновила роботу у Балаклії

"Нова пошта" відновила роботу у Балаклії
Фото: прес-служба компанії

Компанія починає відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.

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Відучора, 12 вересня, у Балаклії запрацювало мобільне відділення "Нової пошти" на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно працюватиме щодня з 11 до 16 години.

Про це повідомила прес-служба компанії. 

Сплатити послуги з доставки на місці можна виключно через мобільний додаток "Нової пошти" або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку.

"Тепер мешканці Балаклії зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони зможуть замовляти найнеобхідніше в інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах", - зазначають в компанії. 

До кінця цього тижня компанія планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах Харківської області.

Нагадаємо, що на Харківщині звільнено вже більш ніж 40 населених пунктів. 