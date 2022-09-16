"Новая почта" возобновила доставку посылок в Изюм

"Новая почта" возобновила поставку посылок в Изюм Харьковской области, а 17 сентября компания намерена привезти и выдавать в городе свою гуманитарную помощь, говорится в ее сообщении.

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"Сейчас работает мобильное отделение и адресная доставка на прием и получение посылок до 30 кг. До конца недели установим мобильное отделение на базе контейнера, которое будет работать на солнечных батареях", - говорится в нем.

Для обеспечения стабильной работы мобильного отделения "Новая почта" установила модуль Starlink и генератор. Около него жители подключаются к интернету и подзаряжают свои гаджеты.

Жителям города и окрестных сел доступны услуги отправки и получения посылок и документов. Оплатить услуги по доставке на месте можно через мобильное приложение "Новой почты", картой через POS-терминал или же отправить посылку за счет получателя.

Наличные мобильное отделение пока не принимает. Расположено оно на улице Киевской и будет работать ежедневно с 12 до 15 часов.

Напомним, что накануне "Новая почта" возобновила работу в другом освобожденном от российской оккупации городе Харьковской области – Балаклее.

Отметим, что это не первый опыт компании по установке временного отделения в контейнере: она начала эту практику еще в мае с села Стоянка под Киевом, которое пострадало от российской оккупации.