"Нова пошта" відкрила у передмісті Києва перше відділення у контейнері

"Нова пошта" відкрила перше відділення повного циклу на базі BDF-контейнера, яке тимчасово розташується у селі Стоянка Бучанського району Київської області, яке постраждало від тимчасової російської окупації. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатись за 5 хвилин та використовуватись для надання повного спектра послуг Нової пошти. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок", - зазначається у ньому.

Пересувне відділення знаходиться в центрі села на вулиці Меліораторів, 1. Воно працюватиме у будні з 10:00 до 17:00, а в суботу – з 9:00 до 18:00. Вихідний день – неділя.

Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які надаватимуть послуги відправлення та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон. Сплатити послуги можна за допомогою мобільного додатку "Нової пошти" або послуги списання.

На даху пересувного відділення встановлено сонячні панелі, тому воно зможе працювати повністю автономно. У середині є кондиціонер та всі необхідні умови для комфортної роботи співробітників.

Компанія планує використовувати це відділення у Стоянці два-три тижні, доки не відновить роботу стаціонарне. Після цього відділення буде переміщене в іншу локацію, де буде потреба.

Нагадаємо, що пересувне відділення на базі контейнера є власною розробкою R&D-департаменту "Нової пошти", яку було представлено ще у лютому. Передбачено, що за місяць таке відділення зможе приймати та видавати до 10 тисяч посилок.

Зазначимо також, що цими днями цей поштовий оператор запустив мобільне відділення і в селищі Бородянка, яке сильно постраждало від війни.