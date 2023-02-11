Прострочені українські посвідчення водія в Польщі будуть дійсні протягом 2023 року

В Польщі внесли зміни в законодавство, а саме в закон "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави", які полегшили умови для українських водіїв. Йдеться про те, що посвідчення водія, видане в Україні, буде вважатися дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.

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Про це 11 лютого повідомила пресслужба українського уряду.

Завдяки внесеним змінам у польське законодавство громадяни України, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на українських державних реєстраційних номерних знаках та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися Польщею до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

"Вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року", — уточнили в Кабміні.

Нагадаємо, в Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП "Документ" замінити старе посвідчення водія на нове. Після прийому документів, вони проходять перевірку в Україні. Українець у Варшаві оперативно отримає своє оновлене посвідчення, якщо немає ніяких заборон.

Крім того, водійське поспідчення та техпаспорт у "Дії" нещодавно почало відображатися в польському mObywatel. Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.