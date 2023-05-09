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У Литві пропонують передбачити додаткову допомогу Україні під час перегляду бюджету ЄС
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у понеділок звернулася до Європейського союзу із закликом передбачити в бюджеті під час його перегляду додаткову допомогу Україні. ЄС планує свій бюджет на багаторічну перспективу. Нинішній був прийнятий у 2021 і діє до 2027 року.
Цю пропозицію глава уряду запропонувала на зустрічі з членом Європейської Комісії Йоханнесом Ханом, який відповідає за бюджет ЄС, повідомляє LRT.
За словами Шимоніте, Литва буде наголошувати на додатковій допомозі Україні та пом'якшення пов'язаних із війною викликів у країнах-членах ЄС.
Вона зазначила, що постійна допомога від ЄС є дуже важливою для ефективного процесу відновлення України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чиновниця наголосила, що подальша фінансова та гуманітарна підтримка України Європою значною мірою залежатиме від того, як українці протистоятимуть російському агресору.
У відповідь на її заклик Єврокомісія обіцяє подати пропозиції щодо перегляду цього бюджету у другому кварталі цього року.
Раніше Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.