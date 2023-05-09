У Литві пропонують передбачити додаткову допомогу Україні під час перегляду бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у понеділок звернулася до Європейського союзу із закликом передбачити в бюджеті під час його перегляду додаткову допомогу Україні. ЄС планує свій бюджет на багаторічну перспективу. Нинішній був прийнятий у 2021 і діє до 2027 року.

Цю пропозицію глава уряду запропонувала на зустрічі з членом Європейської Комісії Йоханнесом Ханом, який відповідає за бюджет ЄС, повідомляє LRT.

За словами Шимоніте, Литва буде наголошувати на додатковій допомозі Україні та пом'якшення пов'язаних із війною викликів у країнах-членах ЄС.

Вона зазначила, що постійна допомога від ЄС є дуже важливою для ефективного процесу відновлення України.

Чиновниця наголосила, що подальша фінансова та гуманітарна підтримка України Європою значною мірою залежатиме від того, як українці протистоятимуть російському агресору.

У відповідь на її заклик Єврокомісія обіцяє подати пропозиції щодо перегляду цього бюджету у другому кварталі цього року.

Раніше Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.