Литва анонсировала новый пакет помощи Украине: что известно

Правительство Литвы 25 мая анонсировало новый пакет военной помощи Украине. В частности, в него войдут боеприпасы.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в формате "Рамштайн", сообщает пресс-служба Минобороны страны.

По словам министра, "новый пакет военной поддержки Литвы будет включать противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пайки и другую помощь".

Как отмечается, военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 млн. евро.

"Наша поддержка Украины – это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и защиту. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", – отметил Анушаускас .

В ходе встречи министр поддержал необходимость введения нового пакета санкций ЕС. Он также подчеркнул важность обучения украинских военных, отметив, что Литва значительно увеличила масштабы таких курсов обучения и количество участвующих в них инструкторов.

Ранее министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что военные инструкторы из Литвы подготовили более 1000 украинских защитников.