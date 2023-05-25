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Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні: що відомо

Арвідас Анушаускас. Фото: Twitter міністра оборони Литви
Арвідас Анушаускас. Фото: Twitter міністра оборони Литви

Уряд Литви 25 травня анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, до нього ввійдуть боєприпаси.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє пресслужба Міноборони країни. 

За словами міністра, "новий пакет військової підтримки Литви включатиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі пайки та іншу допомогу". 

Як зазначається, військова допомога Литви Україні скоро досягне 465 млн євро.

"Наша підтримка України - це інвестиції у нашу власну стійкість, стримування та захист. Тільки перемога України допоможе відновити мир та стабільність у євроатлантичному просторі", - зазначив Анушаускас.

Під час зустрічі міністр підтримав необхідність запровадження нового пакету санкцій ЄС. Він також підкреслив важливість навчання українських військових, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби таких курсів навчання та кількість інструкторів, які беруть у них участь.

Раніше міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомляв, що військові інструктори з Литви підготували понад 1000 українських захисників.

Автор:
Ніна Комащенко