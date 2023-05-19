У Литві хочуть перейменувти Росію на Московію

Раймундас Лопата, голова Комітету майбутнього в Сеймі Литви ініціював дискусію про можливе перейменування Росії на "Московію".

Про це повідомляє видання Verslo Zinios.

На думку литовського депутата, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підживлює розпочату ним війну в Україні спотвореною та фальшивою історією, тому в Литві варто поставити питання, чи не сприймається спотворено історична роль Росії, як і сама назва країни.

"Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви й Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше", – зазначив Лопата.

За його словами, литовські політики шукатимуть рішення, спираючись на думки історика Альфреда Бумблаускаса, які він представить Сейму у своїй доповіді "Росія та Московія: 5 фактів брехні та недомовок".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, яка пропонує офіційно перейменувати назву країни-агресора "Росії" на "Московію" із відповідною заміною термінів "російський" на "московський", "Російська Федерація" на "Московська Федерація".

На думку Зеленського, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

З цих же позицій про "історичну та вкрадену" назву Росії наприкінці 2022 року виступив і постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У відкритому ним голосуванні про перейменування Росії на Московію у Twitter 98% користувачів таку пропозицію підтримали.