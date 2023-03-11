Зеленський відповів на петицію про перейменування Росії на Московію: потребує ретельного опрацювання

Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію № 22/170958-еп, яка пропонує офіційно перейменувати назву країни-агресора "Росії" на "Московію" із відповідною заміною термінів "російський" на "московський", "Російська Федерація" на "Московська Федерація".

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Відповідь Зеленського на петицію, яку підтримали понад 25 тисяч громадян, оприлюднено на сайті глави держави.

Президент зазначив, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України "Про географічні назви".

На думку Зеленського, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

"З урахуванням зазначеного я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням щодо комплексного опрацювання цього питання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати", - наголосив президент.

Автором поданої 23 листопада петиції є громадянка Валерія Шахворостова. Вона вказуює, що лиш 1721 року, тобто 301 рік тому, московський цар Петро І проголосив Московське царство Російською імперією, натомість використання такої назви, на її думку, є неправомірним.

"Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва", - йдеться в петиції.

На думку автора, це дало підстави для подальшого "загарбання історії" Київської Русі. Вона вказує, що для іноземців назви Rus та Russia, Russie, Russland тощо виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови, що, за її оцінкою, призводить до плутанини на міжнародному рівні.

Авторка вважає, що зміна Україною назви Росії в офіційному вжитку стане потужним інформаційним ходом на міжнародному рівні, який створить в РФ та інших країнах запит на запитання "що таке Московія і чому українці перейменували Росію на Московію?" і відповідну хвилю пошуку інформації.

В подальшому це має призвести до розвіювання "кремлівських міфів щодо історичного минулого великого російського народу" для росіян та громадян інших держав, що вважали Україну і Росію "єдиним цілим" до початку повномасштабної війни Росії проти України, і такий крок допоможе Україні у цій війні перемогти.

З цих же позицій про "історичну та вкрадену" назву Росії наприкінці 2022 року виступив і постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У відкритому ним голосуванні про перейменування Росії у Twitter 98% користувачів таку пропозицію підтримали.