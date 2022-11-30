Росію пропонують офіційно називати Московією

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував повернути Росії історичну назву Московія на законодавчому рівні в Україні, посилаючись на досвід іменувань держав у інших народів.

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Про це Сергій Кислиця написав у Тwitter.

Він нагадав, що "Московія" – це історична назва російських агресорів, а "Росія" – назва вкрадена.

"Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає. То що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена", – запропонував Кислиця.

Він також зробив голосування, аби дізнатися думку людей щодо його пропозиції.

Станом на ранок 30 листопада 98% користувачів підтримали таку пропозицію.

Зазначимо, Московія – історична назва Росії, яка фігурує в картах від ХVІ століття. В Україні Московію називали також Московщиною. Росія (грец. Ρωσία) - греко-візантійська назва Русі, яка стала запозиченою назвою Московії. 22 жовтня 1721 року, цар Петро І проголосив Московське царство "Російською імперією", а москвинів – "росіянами".

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни, та механізму виплати репарацій країною-агресором РФ.