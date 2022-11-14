Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплату Росією репарацій Україні

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни, та механізму виплати репарацій.

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Засідання Генасамблеї транслював офіційний сайт ООН.

Документ підтримали 94 країни. Проти проголосували представники 14 держав, 73 - утримались. Серед тих, хто голосував "проти", - Росія, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Ерітрея, Китай.

Перед голосуванням з промовою виступив представник України при ООН Сергій Кислиця. Він презентував проєкт документу.

"Пропозиція, яку ви бачите сьогодні, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Документ доводить необхідність створення конкретного механізму відшкодування збитків", — резюмував Кислиця.

Схваливши резолюцію, Генасамблея офіційно визнала необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Росією.

В документі вказані рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків. В подальшому його використають для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, і державі Україна вцілому.

В скороченому варіанті документ має назву "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні". Засідання щодо голосування за резолюцію ініціювала українська делегація.

В Україні вже відреагували на рішення Генасамблеї. Зокрема, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував так: "За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це є волею ООН. Усе буде Україна. Дотиснемо, розчавимо, переможемо".

Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що рішення Генасамблеї підтверджує, що світ і далі консолідується навколо України.

"Вітаю ухвалення Генасамблеєю ООН проєкту резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків через розв‘язану Росією війну. Дякую за сміливість та підтримку України від 94 країн. Ми розділемо з вами нашу перемогу", - написав він в Telegram.

За попередніми оцінками, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зруйновано або пошкоджено 7,3% від загальної площі житлового фонду України, прямі збитки інфраструктурі становлять $127 млрд.