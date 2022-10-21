Війна з РФ завдала прямих збитків інфраструктурі України вже на $127 млрд - KSE

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зруйновано або пошкоджено 7,3% від загальної площі житлового фонду України, прямі збитки інфраструктурі становлять $127 млрд.

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Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).

"Станом на вересень 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України склала понад $127 млрд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша частка у загальному обсязі збитків належить житловому фонду — 39,7% або $50,5 млрд. Загалом пошкоджено та зруйновано 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів — 74,1 млн кв м., що складає 7,3% від загальної площі житлового фонду країни.

На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури — 27,7% або $35,3 млрд, з яких $26,6 млрд — внаслідок прямого руйнування доріг та $4,3 млрд — збитки залізниці.

Фото: Київська школа економіки.

Втрати бізнесу становлять щонайменше $9,9 млрд і продовжують зростати. Найбільше постраждала металургія. Загалом від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 — це великі та середні підприємства. Очікується, що це число може бути вищим, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Збитки, завдані освітній інфраструктурі України, експерти оцінюють у $6,95 млрд. Для порівняння, на початок червня збитки в галузі освіти складали $2,2 млрд. Внаслідок бойових дій зруйновано вже щонайменше 810 та пошкоджено 1639 об’єктів освітньої інфраструктури. Найбільшу кількість зруйнованих освітніх закладів зафіксовано в Донецькій, Харківській, Луганській та Київській областях.

Нагадаємо, Київська школа економіки станом на 26 квітня оцінювала прямі збитки інфраструктури України внаслідок ведення Росією війни проти неї у 88 мільярдів доларів, або 2,6 трильйона гривень.