Война из РФ нанесла прямой ущерб инфраструктуре Украины уже на $127 млрд - KSE

В результате полномасштабного вторжения России разрушены или повреждены 7,3% от общей площади жилищного фонда Украины, прямые убытки инфраструктуре составляют $127 млрд.

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Об этом говорится в отчетеКиевской школы экономики (KSE).

"По состоянию на сентябрь 2022 года общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, другой инфраструктуре Украины составила более $127 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая доля в общем объеме ущерба принадлежит жилищному фонду — 39,7% или $50,5 млрд. В общей сложности повреждено и разрушено 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов - 74,1 млн. кв. м, что составляет 7,3% от общей площади жилищного фонда страны.

На втором месте по объему убытков сфера инфраструктуры — 27,7% или $35,3 млрд, из которых $26,6 млрд вследствие прямого разрушения дорог и $4,3 млрд — убытки железной дороги.

Фото: Киевская школа экономики.

Потери бизнеса составляют не менее $9,9 млрд и продолжают расти. Больше всего пострадала металлургия. Всего с начала войны повреждено или разрушено по меньшей мере 412 предприятий, из которых 64 — крупные и средние предприятия. Ожидается, что это число может быть выше, поскольку отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.

Ущерб, нанесенный образовательной инфраструктуре Украины, эксперты оценивают в $6,95 млрд. Для сравнения, на начало июня ущерб в сфере образования составлял $2,2 млрд. В результате боевых действий разрушены уже по меньшей мере 810 и повреждены 1639 объектов образовательной инфраструктуры. Наибольшее количество разрушенных учебных заведений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях.

Напомним, Киевская школа экономики по состоянию на 26 апреля оценивала прямые убытки инфраструктуры Украины в результате ведения Россией войны против нее в 88 миллиардов долларов, или 2,6 триллиона гривен.