Убытки украинского телеком-рынка оценивают в $2,6 млрд

По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телекомсферу Украины до уровня довоенного развития, необходимо 1,79 млрд дол. Из-за разрушения сетей прямые убытки компаний уже достигли 0,71 млрд дол.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве отмечают, что до полномасштабной войны у Украины было самое большое в Европе покрытие скоростным интернетом.

Только за прошлый год более 7000 социальных объектов подключены к интернету, а более 1 млн украинцев в 3000 селах впервые получили возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом.

"После российского вторжения разрушена цифровая инфраструктура, сотни километров кабеля и десятки тысяч единиц оборудования. В общей сложности четверть всех интернет-сетей страны подверглись разрушениям, а это более 1,7 млн линий фиксированной связи", - отметили в Минцифре.

Наибольшие телеком-потери сосредоточены на Востоке Украины. Операторы, оказывающие услуги в Харьковской области, понесли 22% убытков, Запорожье — 18%, Донецкой области — 17%, Херсонской области — 10%, Черниговской области — 6%, Луганской области — 7%.

По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телеком-сферу Украины, необходимо:

▪️ $1,79 млрд — чтобы расчистить территорию от обломков ракет и последствий вторжения и отстроить разрушенную и поврежденную инфраструктуру,

▪️ $0,71 млрд — закупить башни, кабели, волокно и оборудование для строительства,

▪️ $0,1 млрд — сумма убытков компаний из-за недополученной абонплаты.

По состоянию на июль 2022:

качество фиксированного интернета в Украине вернулось к довоенному уровню (в начале мая оно было ниже на 13%), а мобильная связь — остается на 19% ниже;

12,2% населенных пунктов полностью потеряли доступ к мобильной связи, а 3,1% - частично;

11% базовых станций мобильных операторов не работают.

"Работаем, чтобы смягчить последствия полномасштабного вторжения для телеком-компаний", - подчеркнули в ведомстве.