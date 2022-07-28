Збитки українського телеком-ринку оцінюють у $2,6 млрд

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України до рівня довоєнного розвитку, необхідно 1,79 млрд дол. Через руйнування мереж прямі збитки компаній вже сягнули 0,71 млрд дол.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрвої трансформації.

У відомстві зазначають, що до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.

Лише за минулий рік понад 7000 соціальних об’єктів підключено до інтернету, а понад 1 млн українців у 3000 сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом.

"Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку", - зазначили у Мінцифри.

Найбільші телеком-втрати зосереджені на Сході України. Оператори, які надають послуги на Харківщині, зазнали 22% збитків, Запоріжжі — 18%, Донеччині — 17%, Херсонщині — 10%, Чернігівщині — 6%, Луганщині — 7%.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

▪️ $1,79 млрд — щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,

▪️ $0,71 млрд — закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,

▪️ $0,1 млрд — сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

Станом на липень 2022 року:

якість фіксованого інтернету в Україні повернулася до довоєнного рівня (на початку травня вона була нижчою на 13%), а мобільного зв'язку — залишається на 19% нижчою;

12,2% населених пунктів повністю втратили доступ до мобільного зв'язку, а 3,1% — частково;

11% базових станцій мобільних операторів не працюють.

"Працюємо, щоб пом’якшити наслідки повномасштабного вторгнення для телеком-компаній", - підкреслили у відомстві.