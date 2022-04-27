Война с РФ нанесла прямой ущерб инфраструктуре Украины уже на $88 млрд - КШЭ

Киевская школа экономики по состоянию на 26 апреля оценивает прямой ущерб инфраструктуре Украины вследствие ведения Россией войны против нее в 88 миллиардов долларов, или 2,6 триллиона гривен.

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Прямые потери украинской экономики из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры за последнюю неделю выросли на 3,1 миллиарда долларов. При этом общие потери экономики Украины из-за войны в КШЭ оценивают в 564-600 миллиардов долларов.

По подсчетам ее аналитиков, за 62 дня войны были повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тысячи 574 километров дорог и 32 миллиона квадратных метров жилого фонда. Также разрушены или повреждены 535 детских садов, 866 учреждений среднего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия.

В перечне повреждений и разрушений из-за войны - по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и два порта. Также повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.

Больше всего поврежденных и разрушенных учебных заведений - в Донецкой (более 30%), Луганской (более 23%) и Харьковской (почти 19%) областях.

Наибольшие потери в общей сумме прямого задокументированного ущерба инфраструктуры составляют расходы жилищного фонда и активов предприятий. 40% общего количества поврежденных, разрушенных или захваченных жилых домов и предприятий приходится на Донецкую область, 23% - на Харьковскую, 12% - на Черниговскую, 8% - на Киевскую.

Информацию в рамках проекта "Россия заплатит" собирает аналитический центр KSE Institute при поддержке Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства инфраструктуры и Офиса президента.

Также над сбором информации и подсчетами потерь работают волонтеры Центра экономической стратегии, компании Dragon Capital, организации "Антикоррупционный штаб", Института аналитики и адвокации, антикоррупционной организации Transparency International Ukraine, госпредприятий Prozorro и "Prozorro.Продажи", а также Украинского совета торговых центров.

Подать информацию об ущербе инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо. Это можно сделать на сайте проекта, с помощью чат-бота Damage_in_ua_bot или же в приложении "Киев цифровой".