Війна з РФ завдала прямих збитків інфраструктурі України вже на $88 млрд - КШЕ

Київська школа економіки станом на 26 квітня оцінює прямі збитки інфраструктури України внаслідок ведення Росією війни проти неї у 88 мільярдів доларів, або 2,6 трильйона гривень.

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Прямі втрати української економіки через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури за останній тиждень зросли на 3,1 мільярда доларів. При цьому загальні втрати економіки України через війну в КШЕ оцінюють у 564-600 мільярдів доларів.

За підрахунками її аналітиків, за 62 дні війни було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тисячі 574 кілометра доріг та 32 мільйони квадратних метрів житлового фонду. Також зруйновано або пошкоджено 535 дитячих садків, 866 закладів середньої та вищої освіти, 231 медустанову, 173 заводи та підприємства.

У переліку пошкоджень та руйнувань через війну - щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та два порти. Також пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 95 релігійних та 130 інших культурних споруд.

Найбільше пошкоджених та зруйнованих навчальних закладів – у Донецькій (більше 30%), Луганській (більше 23%) та Харківській (майже 19%) областях.

Найбільші втрати в загальній сумі прямих задокументованих збитків інфраструктури становлять витрати житлового фонду та активів підприємств. 40% від загальної кількості пошкоджених, зруйнованих чи захоплених житлових будинків та підприємств припадає на Донецьку область, 23% - на Харківську, 12% – на Чернігівську, 8% – на Київську.

Інформацію в рамках проекту "Росія заплатить" збирає аналітичний центр KSE Institute за підтримки Міністерства економіки, Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства інфраструктури та Офісу президента.

Також над збором інформації та підрахунками збитків працюють волонтери Центру економічної стратегії, компанії Dragon Capital, організації "Антикорупційний штаб", Інституту аналітики та адвокації, антикорупційної організації Transparency International Ukraine, держпідприємств Prozorro та "Prozorro.Продажі", а також Української ради торгових центрів.

Подати інформацію про руйнування інфраструктури, зокрема житлових будинків, внаслідок війни може кожен громадянин чи юридична особа. Це можна зробити на сайті проекту, за допомогою чат-бота Damage_in_ua_bot або ж у додатку "Київ цифровий".