Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра ущерба, нанесенного Украине в результате российской войны, и механизма выплаты репараций.

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Заседание Генассамблеи транслировали на официальном сайте ООН.

Документ поддержали 94 страны. Против проголосовали представители 14 государств, 73 - воздержались. Среди голосовавших "против" - Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай.

Перед голосованием выступил представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он представил проект документа.

"Предложение, которое вы видите сегодня, является провозглашением того, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Документ доказывает необходимость создания конкретного механизма возмещения ущерба", - резюмировал Кислица.

Одобрив резолюцию, Генассамблея официально признала необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба, нанесенного России.

В документе указаны рекомендации государствам по созданию международного реестра таких убытков. В дальнейшем его используют для документирования доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной физическим и юридическим лицам, и дераже Украины в целом.

В сокращенном варианте документ называется "Содействие правовой защите и репарациям Украины". Заседание по голосованию за резолюцию инициировала украинская делегация.

По предварительным оценкам, в результате полномасштабного вторжения России разрушено или повреждено 7,3% от общей площади жилищного фонда Украины, прямой ущерб инфраструктуре составляет $127 млрд.