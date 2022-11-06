Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн

Российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн гривен. В частности, в стране уже пострадала почти треть лесного фонда.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

"В результате действий страны-террориста окружающей среде Украины уже нанесли ущерб на сумму более 1,35 трлн грн. Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли лишь 2,2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Всего в Украине уже пострадали 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда страны. Некоторые из них – потеряны навсегда.

Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет.

"Война угрожает не только окружающей среде Украины, а уже вызвала ряд проблем для окружающей среды в Европе и в перспективе угрожает еще большими. Оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и прибегают к ядерному шантажу на оккупированной Запорожской АЭС. Поэтому весь мир должен объединиться, чтобы помочь нам остановить и наказать российских террористов, оценить ущерб и восстановить утраченное", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко сообщал, что за почти восемь месяцев войны ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии оценивается более чем в 37 миллиардов евро.

Кроме этого, в ведомстве отмечают, что непосредственный ущерб, нанесенный климату войной РФ против Украины, оценивается, по меньшей мере, в 31 миллион тонн выбросов парниковых газов. При этом в 79 миллионов тонн сейчас оценивается потенциальный объем выбросов парниковых газов в результате предстоящего восстановления инфраструктуры Украины.