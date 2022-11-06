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Категория
Общество
Дата публикации

Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн

Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн

Российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн гривен. В частности, в стране уже пострадала почти треть лесного фонда.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

результате действий страны-террориста окружающей среде Украины уже нанесли ущерб на сумму более 1,35 трлн грн. Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли лишь 2,2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Всего в Украине уже пострадали 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда страны. Некоторые из них – потеряны навсегда.

Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет.

"Война угрожает не только окружающей среде Украины, а уже вызвала ряд проблем для окружающей среды в Европе и в перспективе угрожает еще большими. Оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и прибегают к ядерному шантажу на оккупированной Запорожской АЭС. Поэтому весь мир должен объединиться, чтобы помочь нам остановить и наказать российских террористов, оценить ущерб и восстановить утраченное", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко сообщал, что за почти восемь месяцев войны ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии оценивается более чем в 37 миллиардов евро.

Кроме этого, в ведомстве отмечают, что непосредственный ущерб, нанесенный климату войной РФ против Украины, оценивается, по меньшей мере, в 31 миллион тонн выбросов парниковых газов. При этом в 79 миллионов тонн сейчас оценивается потенциальный объем выбросов парниковых газов в результате предстоящего восстановления инфраструктуры Украины.