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Росія завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн грн
Російські окупанти завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень. Зокрема, вкраїні вже постраждала майже третина лісового фонду.
Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.
"Внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тон на рік", - йдеться в повідомленні.
Загалом в Україні вже постраждало 3 млн га лісів, а це майже третина лісового фонду держави. Деякі з них - втрачені назавжди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.
"Війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене", - йдеться в повідомленні.
Раніше заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко повідомляв, що за майже вісім місяців війни шкода довкіллю України від російської агресії оцінюється у понад 37 мільярдів євро.
Окрім цього, у відомстві зазначають, що безпосередня шкода, нанесена клімату війною РФ проти України, оцінюється в щонайменше 31 мільйон тонн викидів парникових газів. При цьому у 79 мільйонів тонн наразі оцінюється потенційний обсяг викидів парникових газів внаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України.