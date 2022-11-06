Росія завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн грн

Російські окупанти завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень. Зокрема, вкраїні вже постраждала майже третина лісового фонду.

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Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

"Внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тон на рік", - йдеться в повідомленні.

Загалом в Україні вже постраждало 3 млн га лісів, а це майже третина лісового фонду держави. Деякі з них - втрачені назавжди.

Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.

"Війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене", - йдеться в повідомленні.

Раніше заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко повідомляв, що за майже вісім місяців війни шкода довкіллю України від російської агресії оцінюється у понад 37 мільярдів євро.

Окрім цього, у відомстві зазначають, що безпосередня шкода, нанесена клімату війною РФ проти України, оцінюється в щонайменше 31 мільйон тонн викидів парникових газів. При цьому у 79 мільйонів тонн наразі оцінюється потенційний обсяг викидів парникових газів внаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України.