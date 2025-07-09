Щоквартальний оборот до 5 млрд грн: в Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино

Станом на 8 липня цього року в Україні було закрито 133 нелегальних онлайн-казино на виконання розпорядження Держспецзв'язку, які мали від 3 до 5 млрд грн нелегального обороту щоквартально.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Асоціація українських операторів грального бізнесу "Укрінформу".

Зазначається, що діяльність таких онлайн-казино припинили технічними та програмними інструментами. Водночас заблокували нелегальний фінансовий процесинг із заморозкою відповідних P2P платежів.

Згідно з даними АУОГБ, було припинено роботу тіньового бізнесу з щоквартальним оборотом від 3 до 5 млрд грн.

"Сьогодні Служба безпеки України, Держспецзв’язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі. Відповідне розпорядження Держспецзв'язку від 01.07.2025 № 435/3236 щодо блокування IP-адрес/cайтів було надіслано українським інтернет-провайдерам / профільним асоціаціям 3 липня 2025 року і є обов’язковим до виконання протягом 3 робочих днів", – підкреслили в АУОГБ.

Нагадаємо, АУОГБ була створена для регулювання ринку азартних ігор. До її складу увійшли компанії, де працює майже тисяча ІТ-фахівців. Організацію заснували, щоб боротися з нелегальним гральним бізнесом, зокрема тим, що має зв’язки з Росією.

АУОГБ допомагатиме державному агентству "ПлейСіті" та СБУ виявляти нелегальні онлайн-казино.

Раніше повідомлялося, що агентство PlayCity, яке працює під координацією під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшло на зміну неефективній КРАІЛ, виявило та передало на блокування 824 нелегальних казино.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.