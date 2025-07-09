Ежеквартальный оборот до 5 млрд грн: в Украине заблокировали 133 нелегальных онлайн-казино

По состоянию на 8 июля этого года в Украине было закрыто 133 нелегальных онлайн-казино во исполнение распоряжения Госспецсвязи, которые имели от 3 до 5 млрд грн нелегального оборота ежеквартально.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса "Укринформу".

Отмечается, что деятельность таких онлайн-казино была прекращена техническими и программными инструментами. В то же время, заблокировали нелегальный финансовый процессинг с заморозкой соответствующих P2P платежей.

Согласно данным АУОГБ, была приостановлена работа теневого бизнеса с ежеквартальным оборотом от 3 до 5 млрд грн.

"Сегодня Служба безопасности Украины, Госспецсвязи, НКЭК и Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса завершили совместную масштабную специальную операцию по блокированию 133 нелегальных онлайн-казино, действовавших в украинском интернет-пространстве. Соответствующее распоряжение Госспецсвязи от 01.07.6523 IP-адрес/сайты были отправлены украинским интернет-провайдерам/профильным ассоциациям 3 июля 2025 года и являются обязательными для выполнения в течение 3 рабочих дней", – подчеркнули в АУОГБ.

Напомним, АУОГБ была создана для регулирования рынка азартных игр. В ее состав вошли компании, где работает около тысячи ИТ-специалистов. Организацию основали, чтобы бороться с нелегальным игорным бизнесом, в том числе тем, что имеет связи с Россией.

АУОГБ будет помогать государственному агентству ПлейСити и СБУ выявлять нелегальные онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что агентство PlayCity, работающее под координацией под координацией Министерства цифровой трансформации и пришедшее на смену неэффективной КРАИЛ, обнаружило и передало на блокировку 824 нелегальных казино.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.