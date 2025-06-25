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Уже без казино. Дом профсоюзов в Киеве начал работать на государство
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) утверждает, что после избрания на Prozorro управляющего арестованный Дом профсоюзов на Майдане независимости в Киеве начал работать на государство.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Уже 6 всеукраинских профсоюзов (участников ФПУ) заключили по рыночным ценам договора аренды с избранным управляющим ООО «КАМпаритет».
"Это доказательство того, что профсоюзное движение придерживается закона, решение судов работает дальше совместно с АРМА в государственных интересах", — подчеркивают в ведомстве.
Там добавляют, что Музей Революции Достоинства в Доме профсоюзов остается и будет открытым для общества и гостей столицы бесплатно.
Игорное заведение под видом "покер-клуба" в историческом здании уже не работает и работать не будет. Пока вопрос решается компетентными правоохранительными органами.
Также разрабатываются возможные экономически рыночные механизмы законного использования этого помещения.
АРМА заявляет, что есть официальные переписки, подтверждающие конструктивность взаимодействия управляющего с другими хозяйствующими субъектами, в том числе с государственными банковскими учреждениями.
"Управляющий выполняет свою работу, предусмотренную заключенным договором, в интересах государства. АРМА выполняет решение суда", — резюмируют в АРМА.
Скандал по коррупции в АРМА и вице-премьера Стефанишиной
Недавнее расследование журналистов выявило коррупцию у АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.
Хотя Стефанишин официально разведен с ним с 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.
Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.
Так, компания "КАМпаритет", которая по данным журналистов связана с бывшим мужем Стефанишиной, стала управляющим Домом профсоюзов .
За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.
Поэтому народный депутат Алексей Гончаренко недавно официально обратился к правительству с требованием немедленного увольнения руководительницы АРМА Елены Думы, а также внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министерки юстиции Украины.
Стефанишина в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности эксчеловика, фигурирующего в расследовании. С последним она якобы только общается по поводу общих детей, но в расследовании говорилось, например, о том, как чиновник взяла бывшего на встречу с митрополитом Эпифанием в конце 2022-го, о чем есть фотодоказательства.
Предложение освобождения от должности министерки Стефанишина назвала "информационным давлением в преддверии принятия важных законодательных и международных решений по нашему членству в ЕС".
"Факты, прозрачность и результаты – это основа моей деятельности", – добавила она.