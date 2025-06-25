Уже без казино. Дом профсоюзов в Киеве начал работать на государство

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) утверждает, что после избрания на Prozorro управляющего арестованный Дом профсоюзов на Майдане независимости в Киеве начал работать на государство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Уже 6 всеукраинских профсоюзов (участников ФПУ) заключили по рыночным ценам договора аренды с избранным управляющим ООО «КАМпаритет».

"Это доказательство того, что профсоюзное движение придерживается закона, решение судов работает дальше совместно с АРМА в государственных интересах", — подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что Музей Революции Достоинства в Доме профсоюзов остается и будет открытым для общества и гостей столицы бесплатно.

Игорное заведение под видом "покер-клуба" в историческом здании уже не работает и работать не будет. Пока вопрос решается компетентными правоохранительными органами.

Также разрабатываются возможные экономически рыночные механизмы законного использования этого помещения.

АРМА заявляет, что есть официальные переписки, подтверждающие конструктивность взаимодействия управляющего с другими хозяйствующими субъектами, в том числе с государственными банковскими учреждениями.

"Управляющий выполняет свою работу, предусмотренную заключенным договором, в интересах государства. АРМА выполняет решение суда", — резюмируют в АРМА.

Скандал по коррупции в АРМА и вице-премьера Стефанишиной

Недавнее расследование журналистов выявило коррупцию у АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.

Хотя Стефанишин официально разведен с ним с 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.

Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.

Так, компания "КАМпаритет", которая по данным журналистов связана с бывшим мужем Стефанишиной, стала управляющим Домом профсоюзов .

За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.

Поэтому народный депутат Алексей Гончаренко недавно официально обратился к правительству с требованием немедленного увольнения руководительницы АРМА Елены Думы, а также внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министерки юстиции Украины.

Стефанишина в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности эксчеловика, фигурирующего в расследовании. С последним она якобы только общается по поводу общих детей, но в расследовании говорилось, например, о том, как чиновник взяла бывшего на встречу с митрополитом Эпифанием в конце 2022-го, о чем есть фотодоказательства.

Предложение освобождения от должности министерки Стефанишина назвала "информационным давлением в преддверии принятия важных законодательных и международных решений по нашему членству в ЕС".

"Факты, прозрачность и результаты – это основа моей деятельности", – добавила она.