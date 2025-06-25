Вже без казино. Будинок профспілок у Києві почав працювати на державу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) стверджує, що після обрання на Prozorro управителя, арештований Будинок профспілок на Майдані незалежності у Києві почав працювати на державу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що вже 6 всеукраїнських профспілок (учасників ФПУ) заключили за ринковими цінами договори оренди з обраним управителем ТОВ «КАМпарітет».

"Це доказ того, що профспілковий рух дотримується закону, рішення судів, працює далі спільно з АРМА в державних інтересах", - наголошують у відомстві.

Там додають, що Музей Революції Гідності у Будинку профспілок залишається і буде безкоштовно відкритим для суспільства та гостей столиці.

Гральний заклад під виглядом “покер-клубу” в історичній будівлі вже не працює і працювати не буде. Наразі питання вирішується компетентними правоохоронними органами.

Також розробляються можливі економічно-ринкові механізми законного використання цього приміщення.

АРМА заявляє, що є офіційні листування, які підтверджують конструктивність взаємодії управителя з іншими субʼєктами господарювання, зокрема з державними банківськими установами.

"Управитель виконує свою роботу, передбачену укладеним договором,в інтересах держави. АРМА виконує рішення суду", - резюмують в АРМА.

Скандал щодо корупції в АРМА та віцепрем’єрки Стефанішиної

Нещодавнє розслідування журналістів виявило корупцію у АРМА. У ньому йдеться про те, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з ним із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися.

Компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА. Формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення у структурі власності.

Так, компанія "КАМпарітет", яка за даними журналістів пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної, стала управителем Будинку профспілок.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Тому народний депутат Олексій Гончаренко нещодавно офіційно звернувся до уряду із вимогою негайного звільнення керівниці АРМА Олени Думи, а також вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Стефанішина своєю чергою заявила, що не має жодного відношення до діяльності ексчоловіка, який фігурує у розслідуванні. З останнім вона нібито лише спілкується щодо спільних дітей, але в розслідуванні йшлось, наприклад, про те, як урядовиця взяла колишнього на зустріч з митрополитом Епіфанієм наприкінці 2022-го, про що є фотодокази.

Пропозицію звільнення з посади міністерки Стефанішина назвала "інформаційним тиском напередодні ухвалення важливих законодавчих і міжнародних рішень по нашому членству в ЄС".

"Факти, прозорість і результати – це основа моєї діяльності", – додала вона.