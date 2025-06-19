У Будинку профспілок у центрі Києва працювало казино: приміщення здавалися в оренду за 1 гривню

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) внесло звернення до правоохоронних органів щодо діяльності казино у Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву очільниці АРМА Олени Думи.

Казино у Будинку профспілок на Майдані

"Казино у Будинку профспілок на Майдані — це реальна гра на крові українського народу. Зрозуміло, коли такі “бізнеси на крові” приносять більше 20 тис дол. на місяць, — комусь і це стає приводом спротиву законній роботі управителя та АРМА", - наголосила Дума.

Вона додала, що АРМА внесло звернення до правоохоронних органів, щоб подібної діяльності в історичній будівлі столиці не було.

Дума підкреслила, що АРМА відкрите для діалогу в рамках закону і регулярно комунікує, зокрема із великими профспілками та їх представниками.

"На зустрічах із представниками ФПУ ми отримуємо шокуючу інформацію. Про здачу в оренду за безцінь приміщень для депутатів мільйонерів та бізнесменів мільярдерів… за 1 гривню. Або про «казино» у тому місці де пролилася кров за європейський вибір. Будинок профспілок мав би бути символом свободи та незалежності, а не прибутковим активом для тіньового грального бізнесу", - розповіла Дума.

Вона зазначила, що кожен незаконно відчужений актив має бути повернутий державі.

Нагадаємо, 3 червня 2025 року суд повторно наклав арешт на Будинок профспілок.

Скандал щодо корупції в АРМА та віцепрем’єрки Стефанішиної

Нещодавнє розслідування журналістів виявило корупцію у АРМА. У ньому йдеться про те, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з ним із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися.

Компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА. Формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення у структурі власності.

Так, компанія "КАМпарітет", яка за даними журналістів пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної, стала управителем Будинку профспілок.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Тому народний депутат Олексій Гончаренко нещодавно офіційно звернувся до уряду із вимогою негайного звільнення керівниці АРМА Олени Думи, а також вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Стефанішина своєю чергою заявила, що не має жодного відношення до діяльності ексчоловіка, який фігурує у розслідуванні. З останнім вона нібито лише спілкується щодо спільних дітей, але в розслідуванні йшлось, наприклад, про те, як урядовиця взяла колишнього на зустріч з митрополитом Епіфанієм наприкінці 2022-го, про що є фотодокази.

Пропозицію звільнення з посади міністерки Стефанішина назвала "інформаційним тиском напередодні ухвалення важливих законодавчих і міжнародних рішень по нашому членству в ЄС".

"Факти, прозорість і результати – це основа моєї діяльності", – додала вона.