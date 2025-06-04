Арешт Будинку профспілок поновлено рішенням суду

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Офісом генпрокурора та Держбюро розслідувань успішно відстояли державні інтереси щодо Будинку профспілок у Києві. Після скасування частини арешту у 2023 році, Печерський районний суд 3 червня 2025 року повторно наклав арешт на цей об’єкт.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Захист інтересів держави

АРМА захистило державні інтереси щодо майна Федерації профспілок України.

Нагадаємо, Будинок профспілок було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Раніше цей актив був під арештом у 2022 та 2023 роках.

Нещодавно Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений у 2023 році. Проте завдяки скоординованим діям АРМА, ДБР та Офісу Генерального прокурора 3 червня суд ухвалив рішення про повторне накладення арешту на майно для подальшого управління, наголошують в пресслужбі.

Голова АРМА Олена Дума підкреслила, що навіть після скасування частини арешту передача майна в управління агентству залишалася чинною. Вона наголосила, що держава системно зберігатиме контроль над цим стратегічно важливим активом, який має служити інтересам українців та їх захисників.

Переможець конкурсу на управління активом зобов’язаний сплачувати до держбюджету 89,85% доходів від його використання, а також гарантувати мінімальний щомісячний платіж незалежно від фінансових результатів.

Про Будинок профспілок

Будинок профспілок на Майдані — одна з ключових історичних і символічних будівель столиці, передана в управління державі.

Передача Будинку профспілок в управління відбулася у межах чинного законодавства. АРМА провело комплексну підготовку: зібрало необхідну документацію, провело незалежну оцінку вартості будівлі (850 млн грн) та оголосило відкритий конкурс через Prozorro.

Основні гарантії:

всі платежі здійснюватимуться виключно згідно з умовами договору управління;

прибуток від використання активу надходитиме до державного бюджету;

права орендарів буде збережено — через укладення нових договорів з новим управителем.

Згідно з умовами договору, управитель щомісяця спрямовуватиме 89,85% доходів від управління об'єктом до держбюджету. При цьому, незалежно від того, скільки коштів буде зароблено, держава гарантовано отримуватиме щонайменше 1,6 млн грн щомісяця — навіть за рахунок власних коштів управителя.

Про те, що управителем Будинку профспілок став "КАМпарітет", повідомлялося наприкінці квітня.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року.

Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Директоркою компанії є Ліана Пінькевич. Засновниками виступають три компанії: "Управляюча компанія Євро-Сервіс", "Паркінг Комфорт" та "Беррі Хаб Плюс".

Співвласниками "Управляючої компанії КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.