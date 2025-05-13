Будинок профспілок на Майдані Незалежності офіційно перейшов в управління державі: підписано документ

Будинок профспілок на Майдані Незалежності передано в управління державі. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) офіційно передало арештований об’єкт управляючій компанії у межах взаємодії з правоохоронними органами.

Про це інформує пресслужба АРМА.

В рамках взаємодії з Офісом Генерального прокурора, ДБР, Нацполіцією та СБУ АРМА офіційно передало арештовану будівлю управляючій компанії за рішенням суду.

13 травня 2025 року представники АРМА, разом із правоохоронцями та новим управителем, офіційно прийняли будівлю Будинку профспілок, зафіксували її стан і передали під охорону. Акт прийому-передачі підписали Ігор Чулой (АРМА) та Ліана Пінькевич (керівник управляючої компанії "КАМпарітет").

Про Будинок профспілок

Будинок профспілок на Майдані — одна з ключових історичних і символічних будівель столиці, передана в управління державі. Наразі вона перебуває під арештом у межах кримінального провадження, а її використання має приносити дохід бюджету та слугувати інструментом боротьби з корупцією, наголошують в пресслужбі.

Передача Будинку профспілок в управління відбулася у межах чинного законодавства. АРМА провело комплексну підготовку: зібрало необхідну документацію, провело незалежну оцінку вартості будівлі (850 млн грн) та оголосило відкритий конкурс через Prozorro.

Основні гарантії:

всі платежі здійснюватимуться виключно згідно з умовами договору управління;

прибуток від використання активу надходитиме до державного бюджету;

права орендарів буде збережено — через укладення нових договорів з новим управителем.

Згідно з умовами договору, управитель щомісяця спрямовуватиме 89,85% доходів від управління об'єктом до держбюджету. При цьому, незалежно від того, скільки коштів буде зароблено, держава гарантовано отримуватиме щонайменше 1,6 млн грн щомісяця — навіть за рахунок власних коштів управителя.

Що відомо про управителя

Про те, що управителем Будинку профспілок став "КАМпарітет", повідомлялося наприкінці квітня.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

Нагадаємо, Будинок профспілок було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Раніше АРМА забезпечило огляд активу, його незалежну оцінку та підготувало усю необхідну документацію для проведення конкурсу.