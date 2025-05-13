Дом профсоюзов на Майдане Незалежности официально передали управляющему: подписан документ (ФОТО)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально передало арестованный Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве управляющей компании в рамках взаимодействия с правоохранительными органами.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В рамках взаимодействия с Офисом Генерального прокурора, ДБР, Нацполицией и СБУ АРМА официально передало арестованное здание управляющей компании по решению суда.

13 мая 2025 года представители АРМА вместе с правоохранителями и новым управляющим официально приняли здание Дома профсоюзов, зафиксировали его состояние и передали под охрану. Акт приема-передачи подписали Игорь Чулой (АРМА) и Лиана Пинькевич (руководитель управляющей компании "КАМпаритет").

О Доме профсоюзов

Дом профсоюзов на Майдане — одно из ключевых исторических и символических построек столицы, переданное в управление государству. В настоящее время она находится под арестом в рамках уголовного производства, а ее использование должно приносить доход бюджета и служить инструментом борьбы с коррупцией, отмечают в пресс-службе.

Передача Дома профсоюзов в управление состоялась в рамках действующего законодательства. Арма провела комплексную подготовку: собрала необходимую документацию, провела независимую оценку стоимости здания (850 млн грн) и объявила открытый конкурс через Prozorro.

Основные гарантии:

все платежи будут производиться исключительно согласно условиям договора управления;

прибыль от использования актива будет поступать в государственный бюджет;

права арендаторов будут сохранены – через заключение новых договоров с новым управляющим.

Согласно условиям договора, управляющий будет ежемесячно направлять 89,85% доходов от управления объектом в госбюджет. При этом, независимо от того, сколько средств будет заработано, государство будет гарантированно получать не менее 1,6 млн грн ежемесячно — даже за счет собственных средств управляющего.

Что известно об управляющем

О том, что управляющим Дома профсоюзов стал "КАМпаритет", сообщалось в конце апреля.

Согласно данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основной вид деятельности компании – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

Директором является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евросервис", "Паркинг комфорт" и "Берри хаб плюс". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

Напомним, Дом профсоюзов был передан в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда Киева. Ранее АРМА обеспечило обзор актива, его независимую оценку и подготовило всю необходимую документацию для проведения конкурса.