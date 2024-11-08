АРМА ищет управителя для Дома профсоюзов в центре Киева

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсный отбор управителя Дома профсоюзов, расположенного в самом центре Киева. Актив был передан в управление Арма на основании определения Печерского районного суда Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Здание площадью более 13 тысяч квадратных метров оценено почти в 850 миллионов гривен. Ранее был проведен конкурс на оценщика актива, и победитель установил его рыночную стоимость.

Участие в отборе управляющего могут принять все желающие, отвечающие квалификационным требованиям, включая иностранных инвесторов.

"Историческое здание, ставшее прибежищем для борцов за демократию и европейские ценности во время Революции Достоинства, должно приносить пользу и экономическую эффективность государству", — говорится в сообщении.

АРМА обеспечила его осмотр, независимую оценку и подготовку всей необходимой документации для проведения конкурса.

Агентство планирует опубликовать информацию об активе на платформе Prozorro после установления критериев и требований для потенциальных управляющих.

Для каких еще объектов АРМА ищет управителей

30 октября АРМА объявила конкурс на отбор управителя торгово-развлекательного центра Gulliver в Киеве. АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего. Конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro.

Также АРМА объявила конкурс по отбору у правителя и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен президента-беглеца Виктора Януковича Виталия Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.

Кроме этого, АРМА объявила конкурсы на управителя и оценщика дачи в Карпатах бывшего депутата Виктора Медведчука.