Квартиры, поместья, земельные участки: для элитной недвижимости экс-главы МВД Захарченко ищут управителя (ФОТО)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен беглого президента Виктора Януковича Виталия Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, решением суда в управление АРМА передан значительный перечень элитной недвижимости, в частности:

три квартиры премиум-класса в центре Киева общей площадью более 600 кв.

жилой дом площадью 647 кв. по ул. Добровольческих батальонов в г. Киеве;

роскошное поместье площадью почти 1300 кв. в с. Романков Обуховский район;

6 машиномест в престижных жилых комплексах столицы;

15 земельных участков общей площадью более 5 га в Печерском районе Киева и Обуховском районе Киевской области.

Отмечается, что большинство объектов расположены в самых престижных локациях – на ул. Институтская и Драгомирова в Печерском районе Киева, а также в живописной местности на берегу Днепра в пределах сел Романков и Подгорцы Обуховского района.

"АРМА работает над тем, чтобы имущество преступников, в частности, лиц, причастных к расстрелам на Майдане и коррупционным схемам времен режима Януковича, не простаивало, а приносило пользу государству и украинскому народу. Передача этих активов в эффективное управление — это восстановление справедливости и конкретный экономический результат для страны", — подчеркнула Дума.

Она добавила, что все желающие кроме представителей государства-агрессора могут принять участие в конкурсах по отбору управляющего и оценщика этого имущества.

Ранее АРМА объявило конкурс на поиск оценщика и управляющего для 53,1 га земельных участков в Киеве, связанных с бывшими депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Также АРМА объявило конкурсы на управителя и оценщика дачи в Карпатах бывшего депутата Виктора Медведчука.