Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, рішенням суду в управління АРМА передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;

житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;

розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;

6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;

15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

Зазначається, що більшість об'єктів розташовані у найпрестижніших локаціях - на вул. Інститутській та Драгомирова у Печерському районі Києва, а також у мальовничій місцевості на березі Дніпра в межах сіл Романків та Підгірці Обухівського району.

"АРМА працює над тим, щоб майно злочинців, зокрема, осіб, причетних до розстрілів на Майдані та корупційних схем часів режиму Януковича, не простоювало, а приносило користь державі та українському народу. Передача цих активів в ефективне управління - це відновлення справедливості та конкретний економічний результат для країни", - наголосила Дума.

Вона додала, що усі охочі, крім представників держави-агресора, можуть взяти участь у конкурсах з відбору управителя та оцінювача цього майна.

Раніше АРМА оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для 53,1 га земельних ділянок у Києві, пов'язаних із колишніми депутатами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком.

Також АРМА оголосила конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах колишнього депутата Віктора Медведчука.