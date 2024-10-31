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Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)

Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото: пресслужба АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс  з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, рішенням суду в управління АРМА передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

  • три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;
  • житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;
  • розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;
  • 6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;
  • 15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

Зазначається, що більшість об'єктів розташовані у найпрестижніших локаціях - на вул. Інститутській та Драгомирова у Печерському районі Києва, а також у мальовничій місцевості на березі Дніпра в межах сіл Романків та Підгірці Обухівського району.

Фото 2 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото 3 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото 4 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото 5 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото 6 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото 7 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)
Фото 8 — Квартири, маєтки, земельні ділянки: для елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка шукають управителя (ФОТО)

"АРМА працює над тим, щоб майно злочинців, зокрема, осіб, причетних до розстрілів на Майдані та корупційних схем часів режиму Януковича, не простоювало, а приносило користь державі та українському народу. Передача цих активів в ефективне управління - це відновлення справедливості та конкретний економічний результат для країни", - наголосила Дума.

Вона додала, що усі охочі, крім представників держави-агресора, можуть взяти участь у конкурсах з відбору управителя та оцінювача цього майна. 

Раніше АРМА оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для 53,1 га земельних ділянок у Києві, пов'язаних із колишніми депутатами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком.

 Також АРМА оголосила конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах колишнього депутата Віктора Медведчука.

Автор:
Світлана Манько