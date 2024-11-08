АРМА шукає управителя для Будинку профспілок у центрі Києва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для Будинку профспілок, розташованого в самому центрі Києва. Актив було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва.

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Про це повідомляє пресслужба агентства.

Будівля площею понад 13 тисяч квадратних метрів оцінена на майже 850 мільйонів гривень. Раніше було проведено конкурс на оцінювача активу, і переможець встановив його ринкову вартість.

Участь у відборі управителя можуть взяти всі охочі, які відповідають кваліфікаційним вимогам, включаючи іноземні інвестори.

"Історична будівля, яка стала прихистком для борців за демократію та європейські цінності під час Революції Гідності, повинна приносити користь та економічну ефективність державі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що АРМА забезпечило його огляд, незалежну оцінку та підготовку всієї необхідної документації для проведення конкурсу.

Агентство планує опублікувати інформацію про актив на платформі Prozorro після встановлення критеріїв та вимог для потенційних управителів.

Для яких ще об'єктів АРМА шукає управителя

Додамо, 30 жовтня АРМА оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver у Києві. АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя.Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro.

Також АРМА оголосило конкурс з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

Окрім цього, АРМА оголосила конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах колишнього депутата Віктора Медведчука.