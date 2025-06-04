Арест Дома профсоюзов восстановлен решением суда

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Офисом генпрокурора и Госбюро расследований успешно отстояли государственные интересы по поводу Дома профсоюзов в Киеве. После отмены части ареста в 2023 году, Печерский районный суд 3 июня 2025 повторно наложил арест на этот объект.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Защита интересов государства

АРМА защитило государственные интересы по отношению к имуществу Федерации профсоюзов Украины.

Напомним, Дом профсоюзов был передан в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда Киева. Ранее этот актив был под арестом в 2022 и 2023 годах.

Недавно Печерский районный суд Киева отменил арест, наложенный в 2023 году. Однако благодаря скоординированным действиям АРМА, ДБР и Офиса Генерального прокурора 3 июня суд принял решение о повторном наложении ареста на имущество для дальнейшего управления, отмечают в пресс-службе.

Глава АРМА Елена Дума подчеркнула, что даже после отмены части ареста передача имущества в управление агентству оставалась в силе. Она подчеркнула, что государство будет системно сохранять контроль над этим стратегически важным активом, который должен служить интересам украинцев и их защитников.

Победитель конкурса на управление активом обязан платить в госбюджет 89,85% доходов от его использования, а также гарантировать минимальный ежемесячный платеж вне зависимости от финансовых результатов.

О Доме профсоюзов

Дом профсоюзов на Майдане — одно из ключевых исторических и символических построек столицы, переданное в управление государству.

Передача Дома профсоюзов в управление состоялась в рамках действующего законодательства. Арма провела комплексную подготовку: собрала необходимую документацию, провела независимую оценку стоимости здания (850 млн грн) и объявила открытый конкурс через Prozorro.

Основные гарантии:

все платежи будут производиться исключительно согласно условиям договора управления;

прибыль от использования актива будет поступать в государственный бюджет;

права арендаторов будут сохранены – через заключение новых договоров с новым управляющим.

Согласно условиям договора, управляющий будет ежемесячно направлять 89,85% доходов от управления объектом в госбюджет. При этом, независимо от того, сколько средств будет заработано, государство будет гарантированно получать не менее 1,6 млн грн ежемесячно — даже за счет собственных средств управляющего.

О том, что управляющим Дома профсоюзов стал "КАМпаритет", сообщалось в конце апреля.

За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года.

Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или вознаграждение.

Директором компании является Лиана Пинькевич. Учредителями выступают три компании: "Управляющая компания Евро-Сервис", "Паркинг Комфорт" и "Берри Хаб Плюс".

Совладельцами "Управляющей компании КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.