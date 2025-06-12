Жовтневий палац у Києві: АРМА заявляє про запобігання провокації і чинний арешт будівлі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє, що спільно з Національною поліцією зупинила спробу провокації біля Міжнародного центру культури та мистецтв (Жовтневий палац) у Києві.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що 11 червня 2025 року поблизу Жовтневого палацу в Києві було виявлено автомобіль, обладнаний професійною системою прихованого відео- та аудіоспостереження. У транспортному засобі перебували двоє невідомих осіб, які відмовилися пред’являти документи та видавали себе за представників державної охорони.

Правоохоронці швидко встановили походження автомобіля та провели всі передбачені законом дії. Обставини інциденту було з’ясовано, а спробу провокації – зупинено.

"Застерігаю тих, хто мріє зберегти арештовані активи або вплив на них - не дезінформуйте суспільство. Рішення суду про арешт та передачу в АРМА - чинні", — зауважила голова АРМА Олена Дума.

Вона додала, що конкурс на визначення управителя Жовтневого палацу буде проведено прозоро, чесно та у суворій відповідності до вимог чинного законодавства.

Суд скасував арешт Жовтневого палацу

Печерський суд остаточно скасував арешт з цієї історичної будівлі у центрі Києва, яка перебуває у власності Федерації профспілок. Як наголошує народний депутат Олексій Гончаренко, це означає, що жодних юридичних підстав для управління палацом з боку АРМА більше не існує.

"Але замість того, щоб дотримуватись рішення суду і закону, АРМА продовжує намагатися "віджати" Жовтневий палац - під виглядом так званого управління. Це вже не управління, а рейдерство", - підкреслює нардеп.

Скандал щодо корупції в АРМА та віцепрем’єрки Стефанішиної

Гончаренко нагадав про нещодавнє розслідування журналістів про можливу корупцію у АРМА. У ньому йдеться про те, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з ним із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися.

Компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА. Формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення у структурі власності.

Так, компанія "КАМпарітет", яка за даними журналістів пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної, стала управителем Будинку профспілок.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Тому Гончаренко нещодавно офіційно звернувся до уряду із вимогою негайного звільнення керівниці АРМА Олени Думи, а також вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Стефанішина своєю чергою заявила, що не має жодного відношення до діяльності ексчоловіка, який фігурує у розслідуванні. З останнім вона нібито лише спілкується щодо спільних дітей, але в розслідуванні йшлось, наприклад, про те, як урядовиця взяла колишнього на зустріч з митрополитом Епіфанієм наприкінці 2022-го, про що є фотодокази.

Пропозицію звільнення з посади міністерки Стефанішина назвала "інформаційним тиском напередодні ухвалення важливих законодавчих і міжнародних рішень по нашому членству в ЄС".

"Факти, прозорість і результати – це основа моєї діяльності", – додала вона.