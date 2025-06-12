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Жовтневий палац у Києві: АРМА заявляє про запобігання провокації і чинний арешт будівлі

Міжнародний центр культури і мистецтв
Міжнародний центр культури і мистецтв / Вікіпедія

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє, що спільно з Національною поліцією зупинила спробу провокації біля Міжнародного центру культури та мистецтв (Жовтневий палац) у Києві.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що 11 червня 2025 року поблизу Жовтневого палацу в Києві було виявлено автомобіль, обладнаний професійною системою прихованого відео- та аудіоспостереження. У транспортному засобі перебували двоє невідомих осіб, які відмовилися пред’являти документи та видавали себе за представників державної охорони.

Фото 2 — Жовтневий палац у Києві: АРМА заявляє про запобігання провокації і чинний арешт будівлі

Правоохоронці швидко встановили походження автомобіля та провели всі передбачені законом дії. Обставини інциденту було з’ясовано, а спробу провокації – зупинено.

Фото 3 — Жовтневий палац у Києві: АРМА заявляє про запобігання провокації і чинний арешт будівлі
Фото 4 — Жовтневий палац у Києві: АРМА заявляє про запобігання провокації і чинний арешт будівлі

"Застерігаю тих, хто мріє зберегти арештовані активи або вплив на них - не дезінформуйте суспільство. Рішення суду про арешт та передачу в АРМА - чинні", — зауважила голова АРМА Олена Дума.

Вона додала, що конкурс на визначення управителя Жовтневого палацу буде проведено прозоро, чесно та у суворій відповідності до вимог чинного законодавства. 

Суд скасував арешт Жовтневого палацу

Печерський суд остаточно скасував арешт з цієї історичної будівлі у центрі Києва, яка перебуває у власності Федерації профспілок. Як наголошує народний депутат Олексій Гончаренко, це означає, що жодних юридичних підстав для управління палацом з боку АРМА більше не існує.

"Але замість того, щоб дотримуватись рішення суду і закону, АРМА продовжує намагатися "віджати" Жовтневий палац - під виглядом так званого управління. Це вже не управління, а рейдерство", - підкреслює нардеп.

Скандал щодо корупції в АРМА та віцепрем’єрки Стефанішиної 

Гончаренко нагадав про нещодавнє розслідування журналістів про можливу корупцію у АРМА. У ньому йдеться про те, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з ним із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися.

Компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА. Формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення у структурі власності.

Так, компанія "КАМпарітет", яка за даними журналістів пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної,  стала управителем Будинку профспілок.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року.  Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Тому Гончаренко нещодавно офіційно звернувся до уряду із вимогою негайного звільнення керівниці АРМА Олени Думи, а також вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Стефанішина своєю чергою заявила, що не має жодного відношення до діяльності ексчоловіка, який фігурує у розслідуванні. З останнім вона нібито лише спілкується щодо спільних дітей, але в розслідуванні йшлось, наприклад, про те, як урядовиця взяла колишнього на зустріч з митрополитом Епіфанієм наприкінці 2022-го, про що є фотодокази. 

Пропозицію звільнення з посади міністерки Стефанішина назвала "інформаційним тиском напередодні ухвалення важливих законодавчих і міжнародних рішень по нашому членству в ЄС". 

"Факти, прозорість і результати – це основа моєї діяльності", – додала вона. 

Автор:
Світлана Манько