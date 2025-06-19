В Доме профсоюзов в центре Киева работало казино: помещения сдавались в аренду за 1 гривну

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) внесло обращение в правоохранительные органы о деятельности казино в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы АРМА Елены Думы.

Казино в Доме профсоюзов на Майдане

"Казино в Доме профсоюзов на Майдане — это реальная игра на крови украинского народа. Разумеется, когда такие "бизнесы на крови" приносят более 20 тыс долл. в месяц, — кому-то и это становится поводом сопротивления законной работе управляющего и АРМА", — подчеркнула Дума.

Она добавила, что АРМА внесло обращение в правоохранительные органы, чтобы подобной деятельности в историческом здании столицы не было.

Дума подчеркнула, что АРМА открыта для диалога в рамках закона и регулярно коммуникирует, в том числе с крупными профсоюзами и их представителями.

"На встречах с представителями ФПУ мы получаем шокирующую информацию. О сдаче в аренду за бесценок помещений для депутатов миллионеров и бизнесменов миллиардеров… за 1 гривну. Или о «казино» в том месте, где пролилась кровь за европейский выбор. Дом профсоюзов должен быть символом свободы и независимого бизнеса" Мысль.

Она отметила, что каждый незаконно отчужденный актив должен быть возвращен государству.

Напомним, 3 июня 2025 г. суд повторно наложил арест на Дом профсоюзов.

Скандал по коррупции в АРМА и вице-премьера Стефанишиной

Недавнее расследование журналистов выявило коррупцию у АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.

Хотя Стефанишин официально разведен с ним с 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.

Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.

Так, компания "КАМпаритет", которая по данным журналистов связана с бывшим мужем Стефанишиной, стала управляющим Домом профсоюзов .

За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.

Поэтому народный депутат Алексей Гончаренко недавно официально обратился к правительству с требованием немедленного увольнения руководительницы АРМА Елены Думы, а также внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министерки юстиции Украины.

Стефанишина в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности эксчеловика, фигурирующего в расследовании. С последним она якобы только общается по поводу общих детей, но в расследовании говорилось, например, о том, как чиновник взяла бывшего на встречу с митрополитом Эпифанием в конце 2022-го, о чем есть фотодоказательства.

Предложение освобождения от должности министерки Стефанишина назвала "информационным давлением в преддверии принятия важных законодательных и международных решений по нашему членству в ЕС".

"Факты, прозрачность и результаты – это основа моей деятельности", – добавила она.