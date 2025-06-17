В Украине создадут софт для обнаружения нелегальных казино

В Украине создали ассоциацию, которая будет регулировать рынок азартных игр. В ее состав вошли компании, где работает около тысячи IT-специалистов. Организацию основали, чтобы бороться с нелегальным игорным бизнесом, в том числе тем, что имеет связи с Россией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DOU.

Ассоциация украинских операторов игрового бизнеса (АУОГБ) будет помогать государственному агентству "ПлейСити" и СБУ выявлять нелегальные онлайн-казино. Для этого планируется разработать специальное программное обеспечение. По данным ассоциации, в настоящее время в Украине действует более 50 нелегальных игровых сайтов.

В состав Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса вошли легальные компании, генерирующие около 70% годовой выручки всей индустрии, а в их составе работает более 900 специалистов.

Совокупные налоговые поступления этих операторов превышают 10 млрд грн в год. Среди основных задач ассоциации — обновление правил работы рынка, внедрение европейских стандартов ответственной игры и создание прозрачных и понятных условий для всех участников отрасли, сообщает AIN.

Добавим, что в конце марта правительство создало государственное агентство "ПлейСити", которое подчиняется Минцифру и полностью заменило предыдущего регулятора — КРАИЛ. Последний прекратил работу 1 апреля 2025 года.

Напомним, российское онлайн-казино Pin-Up лишили лицензии на работу в Украине.