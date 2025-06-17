Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,08

EUR

48,07

+0,37

Наличный курс:

USD

41,47

41,42

EUR

48,33

48,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине создадут софт для обнаружения нелегальных казино

казино, игорный бизнес, софт
В Украине действует более 50 нелегальных игровых сайтов. Фото: Freepik

В Украине создали ассоциацию, которая будет регулировать рынок азартных игр. В ее состав вошли компании, где работает около тысячи IT-специалистов. Организацию основали, чтобы бороться с нелегальным игорным бизнесом, в том числе тем, что имеет связи с Россией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DOU.

Ассоциация украинских операторов игрового бизнеса (АУОГБ) будет помогать государственному агентству "ПлейСити" и СБУ выявлять нелегальные онлайн-казино. Для этого планируется разработать специальное программное обеспечение. По данным ассоциации, в настоящее время в Украине действует более 50 нелегальных игровых сайтов.

В состав Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса вошли легальные компании, генерирующие около 70% годовой выручки всей индустрии, а в их составе работает более 900 специалистов.

Совокупные налоговые поступления этих операторов превышают 10 млрд грн в год. Среди основных задач ассоциации  обновление правил работы рынка, внедрение европейских стандартов ответственной игры и создание прозрачных и понятных условий для всех участников отрасли, сообщает AIN.

Добавим, что в конце марта правительство создало государственное агентство "ПлейСити", которое подчиняется Минцифру и полностью заменило предыдущего регулятора — КРАИЛ. Последний прекратил работу 1 апреля 2025 года.

Напомним, российское онлайн-казино Pin-Up лишили лицензии на работу в Украине.

Автор:
Алик Сахно