Российское онлайн-казино Pin-Up лишили лицензии на работу в Украине

Государственное агентство "ПлейСити" аннулировало лицензию на работу в Украине онлайн-казино Pin-Up, подозреваемое в отмывании российских денег.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Там отметили, что до запуска государственного агентства решение о выдаче лицензий принимал человек. В Минцифре это назвали "одним из самых коррумпированных этапов в сфере азартных игр".

"ПлейСити" автоматизирует процесс, чтобы устранить человеческий фактор и сделать сферу прозрачной и контролируемой.

Агентство сообщило, что аннулировало лицензию российскому казино PIN-UP на работу в Украине. И назвало это первым шагом к "формированию прозрачного и честного рынка, на котором нет места компаниям, связанным со страной-агрессором".

"ПлейСити" уже запустило реформу игорного рынка, чтобы он отвечал этим критериям и стал привлекательным для национальных и международных компаний. Первые шаги — цифровизация лицензирования, мониторинг работы казино и перезапуск лотерейного бизнеса. Прозрачный игорный рынок — это дополнительные 10 миллиардов гривен в бюджет", — подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Дело казино Pin-Up

Ранее работники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя уже ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого без права на внесение залога. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-Up и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессорой и в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта.

Напомним, что в начале сентября 2024 года Агентство по розыску и менеджменту активов в совместном взаимодействии с представителями ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино Pin-Up.