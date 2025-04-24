Культовые рестораны и гостиницы: активы владельцев казино Pin-Up готовят к продаже (ВИДЕО)

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) осмотрело арестованные элитные активы владельцев казино Pin-Up.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что имущество владельцев казино Pin-Up решением Печерского районного суда было арестовано и передано в управление АРМА.

Среди активов:

культовый ресторан под названием "Монако" в центре Киева площадью 1273 кв. м;

комплекс зданий кафе-ресторана "Купецкий двор" 536,5 кв. м, что находится на Столичном шоссе;

отель в историческом центре Киева на Подоле "Подол Плаза", площадью 2965,5 кв. м;

корпоративные права: 75% "Купецкий двор", 75% "Монако" и 50% "Гарант недвижимость"

Как сообщается, по результатам проведенных обзоров готовятся отчеты по техническому состоянию активов. В скором времени будут объявлены рыночные консультации и конкурс по отбору оценщиков, а затем конкурс на отбор управляющего через систему Prozorro.

Дело против Pin-Up

Раньше работники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ. АРМА приобрело на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

25 октября судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Смык приняла решение о снятии ареста с этих средств. Тогда же АРМА срочно обратилось в ГБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.

Позже, а именно 30 октября, решением Печерского суда города Киева было удовлетворено ходатайство ГБР о повторном аресте средств онлайн-казино Pin-Up. А уже 19 ноября Pin-UP отказался от апелляционной жалобы на арест этих средств.