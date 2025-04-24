Культові ресторани та готель: активи власників казино Pin-Up готують до продажу (ВІДЕО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оглянуло арештовані елітні активи власників казино Pin-Up.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що майно власників казино Pin-Up ухвалою Печерського районного суду було арештовано та передано в управління АРМА.

Серед активів:

культовий ресторан під назвою "Монако" в центрі Києва площею 1273 кв. м;

комплекс будівель кафе-ресторану "Купецький двір" 536,5 кв. м, що знаходиться на Столичному шосе;

готель в історичному центрі Києва на Подолі "Поділ Плаза", площею 2965,5 кв. м;

корпоративні права: 75% "Купецький двір", 75% "Монако" та 50% "Гарант нерухомість"

Як повідомляється, за результатами проведених оглядів готуються звіти щодо технічного стану активів. Незабаром будуть оголошені ринкові консультації та конкурс щодо відбору оцінювачів, а потім — конкурс на відбір управителя через систему Prozorro.

Справа проти Pin-Up

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.

25 жовтня суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Тоді ж АРМА терміново звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.

Пізніше, а саме 30 жовтня рішенням Печерського суду міста Києва було задоволено клопотання ДБР про повторний арешт коштів онлайн-казино Pin-Up. А вже 19 листопада Pin-UP відмовився від апеляційної скарги на арешт цих коштів.