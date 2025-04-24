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Культові ресторани та готель: активи власників казино Pin-Up готують до продажу (ВІДЕО)
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оглянуло арештовані елітні активи власників казино Pin-Up.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що майно власників казино Pin-Up ухвалою Печерського районного суду було арештовано та передано в управління АРМА.
Серед активів:
- культовий ресторан під назвою "Монако" в центрі Києва площею 1273 кв. м;
- комплекс будівель кафе-ресторану "Купецький двір" 536,5 кв. м, що знаходиться на Столичному шосе;
- готель в історичному центрі Києва на Подолі "Поділ Плаза", площею 2965,5 кв. м;
- корпоративні права: 75% "Купецький двір", 75% "Монако" та 50% "Гарант нерухомість"
Як повідомляється, за результатами проведених оглядів готуються звіти щодо технічного стану активів. Незабаром будуть оголошені ринкові консультації та конкурс щодо відбору оцінювачів, а потім — конкурс на відбір управителя через систему Prozorro.
Справа проти Pin-Up
Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.
Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up.
Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.
25 жовтня суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Тоді ж АРМА терміново звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.
Пізніше, а саме 30 жовтня рішенням Печерського суду міста Києва було задоволено клопотання ДБР про повторний арешт коштів онлайн-казино Pin-Up. А вже 19 листопада Pin-UP відмовився від апеляційної скарги на арешт цих коштів.